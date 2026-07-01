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Gewinnspiele

WORLD BALLET STARS GALA: 25 x 2 Tickets zu gewinnen

Der KURIER verlost 25 x 2 Tickets für die WORLD BALLET STARS GALA am 18. Juli um 20:00 Uhr in der Halle F der Wiener Stadthalle
KURIER Marketing
01.07.2026, 17:08

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WORLD BALLET STARS GALA with Giorgi Potskhishvili

Die Magie großer Ballettkunst auf höchstem Niveau – live in Wien!
Internationale Ballettstars aus führenden Ballett- und Opernhäusern Europas, darunter das Wiener Staatsballett, das Bayerische Staatsballett, das Dutch National Ballet sowie weitere renommierte Compagnien, vereinen sich zu einem außergewöhnlichen Gala-Abend voller Eleganz, Virtuosität und großer Emotionen – einem Abend, an dem Tanz zur Sprache der Gefühle wird. Die WORLD BALLET STARS GALA verbindet zeitlose Klassiker mit moderner Bühnenenergie und entführt das Publikum in die faszinierende Welt des Tanzes. Auf dem Programm stehen Höhepunkte aus weltberühmten Werken wie Schwanensee, Don Quichotte und Romeo und Julia sowie weitere Meisterwerke des klassischen und modernen Balletts. Virtuose Technik, beeindruckende Bühnenpräsenz und emotionale Ausdruckskraft verschmelzen zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Leidenschaft, Ästhetik und Magie. Jede Choreografie erzählt ihre eigene Geschichte und macht diesen Abend zu einer einzigartigen Reise in die Welt der großen Ballettkunst. Ein außergewöhnliches Gala-Erlebnis voller Emotionen, Leidenschaft und unvergesslicher Momente.

Ein Abend, der nicht nur gesehen, sondern gespürt wird.


Tickets: Offizieller Ticketshop - Wiener Stadthalle
Teilnahmeschluss: 16.07.2026

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