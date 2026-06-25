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Wiener Kabarettfestival 2026: Tickets zu gewinnen
Der KURIER verlost Tickets für das Wiener Kabarett Festival am 27., 28. und 29. Juli 2026 im Arkadenhof des Wiener Rathauses
Wiener Kabarettfestival 2026
27., 28. und 29. Juli 2026 | Wiener Rathaus | 19:30 | Arkadenhof
KURIER verlost für folgende Abende:
Montag, 27. Juli 2026 für Flo&Wisch und Nadja Maleh
Dienstag, 28. Juli 2026 für Gerald Fleischhacker und Eva Karl Faltermeier
Mittwoch, 29. Juli 2026 für Eva Maria Marold und Stefan Haider
Mehr Infos unter: https://wienerkabarettfestival.at/
Tickets: Wiener Kabarettfestival Tickets
Teilnahmeschluss: 19.07.2026
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