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Gewinnspiele

Wiener Kabarettfestival 2026: Tickets zu gewinnen

Der KURIER verlost Tickets für das Wiener Kabarett Festival am 27., 28. und 29. Juli 2026 im Arkadenhof des Wiener Rathauses
KURIER Marketing
25.06.2026, 11:48

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Wiener Kabarettfestival 2026

27., 28. und 29. Juli 2026 | Wiener Rathaus | 19:30 | Arkadenhof

KURIER verlost für folgende Abende:

Montag, 27. Juli 2026 für Flo&Wisch und Nadja Maleh

Dienstag, 28. Juli 2026 für Gerald Fleischhacker und Eva Karl Faltermeier

Mittwoch, 29. Juli 2026 für Eva Maria Marold und Stefan Haider

Mehr Infos unter: https://wienerkabarettfestival.at/
Tickets: Wiener Kabarettfestival Tickets
Teilnahmeschluss: 19.07.2026

kurier.at  | 

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