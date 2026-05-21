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Wer wird Weltmeister? Tipp abgeben und tolle Preise gewinnen!

Am 11. Juni startet die Fußball-WM 2026: Was meinen Sie, wer holt den Titel? Argentinien? Brasilien? Deutschland Oder doch Österreich?
KURIER Marketing
21.05.2026, 16:13

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Geben Sie jetzt Ihren Tipp ab und sichern Sie sich die Chance auf einen von 12 attraktiven Preisen.

Das können Sie gewinnen:

  • 3× € 1.000,– Gutschein für Fußball-Reisen
  • 3× iPad 11"
  • 3× GoPro Hero 12 Black Creator Edition
  • 3× Sony Bluetooth Kopfhörer

So einfach nehmen Sie teil:

Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein, wählen Sie Ihren WM-Favoriten aus und schon sind Sie dabei!

Einsendeschluss ist der 10. Juni 2026

Gewinnspiel-Link: Großes KURIER WM-Gewinnspiel
(Sie werden weitergeleitet zur Mediaprint)

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

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