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Wer wird Weltmeister? Tipp abgeben und tolle Preise gewinnen!
Am 11. Juni startet die Fußball-WM 2026: Was meinen Sie, wer holt den Titel? Argentinien? Brasilien? Deutschland Oder doch Österreich?
Geben Sie jetzt Ihren Tipp ab und sichern Sie sich die Chance auf einen von 12 attraktiven Preisen.
Das können Sie gewinnen:
- 3× € 1.000,– Gutschein für Fußball-Reisen
- 3× iPad 11"
- 3× GoPro Hero 12 Black Creator Edition
- 3× Sony Bluetooth Kopfhörer
So einfach nehmen Sie teil:
Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein, wählen Sie Ihren WM-Favoriten aus und schon sind Sie dabei!
Einsendeschluss ist der 10. Juni 2026
Gewinnspiel-Link: Großes KURIER WM-Gewinnspiel
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Wir wünschen Ihnen viel Glück!
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