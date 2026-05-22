„Weißes Arkadien“ im Ernst Fuchs Museum: Tickets zu gewinnen

Symbiose aus Licht, Porzellan und Gold

Fantastische Entwürfe eines Malerfürsten, die durch die geduldige Hand eines Meistermalers auf die glatte Haut des Porzellans aufgetragen werden – nichts anderes ist die Begegnung zwischen dem Porzellanmaler Izi Stern und der Kunst von Ernst Fuchs, die in der aktuellen Ausstellung im Vordergrund steht. Es ist eine Hommage an die schöpferische Verbindung: an das Goldene im Geist, das Weiße im Material, an die Kunst, die das Sichtbare mit dem Unsichtbaren vereint. Aus der einstigen Leinwand wird kostbares Porzellan, aus dem Pinselstrich ein leuchtendes Relief. So entsteht ein Raum jenseits der Zeit – ein weißes Arkadien, in dem die Inspiration noch immer nicht vergangen ist.

Die Ausstellung läuft noch bis 31.05.2026.

Mehr Infos: EFM-AUSSTELLUNG | „WEISSES ARKADIEN“ – Ernst Fuchs Museum in der Otto Wagner Villa

Tickets: Ernst Fuchs Museum | Eintritt ins Ernst Fuchs Museum-Otto Wagner Villa

Teilnahmeschluss: 26.05.2026