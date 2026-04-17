ÜBER ÖSTERREICH: Premierentickets zu gewinnen

ÜBER ÖSTERREICH - Ab 30. April im Kino!



Vom unberührten Naturraum über zivilisatorischen Aufstieg und kultureller Blüte bis zum Kippen durch die Hybris des Menschen: Über Österreich – Eine höhere Sicht ist ein nonverbales Kinoerlebnis, welches auch als universelle Parabel verstanden werden kann.

Eine filmische Erzählung aus der Vogelperspektive: Über Österreich – Eine höhere Sicht. Ein nonverbales, poetisches Kinoerlebnis, das die Geschichte Österreichs und zugleich eine universale Geschichte der Menschheit in einzigartigen Luftaufnahmen erzählt.

„In all meinem bisherigen Schaffen als Dokumentarfilmer stand die Ambivalenz des Menschen zur Natur im Mittelpunkt, das fragile Gleichgewicht, welches der Mensch zunehmend beschädigt. Gleichzeitig mein Appell für mehr Achtsamkeit im Umgang mit unserer Umgebung. Ein Innehalten und sich bewusst machen, dass unser heutiges Handeln nachfolgende Generationen zu spüren bekommen“, so das Credo von Georg Riha.

Mit seinen preisgekrönten TV-Dokumentationen hat der österreichische Filmemacher seit den 1970er Jahren Fernsehgeschichte geschrieben, mit Über Österreich – Eine höhere Sicht gelingt ihm dies auch auf der Kinoleinwand.

Kinopremiere am Montag, 27. April 2026 in Anwesenheit von Regisseur Georg Riha & Crew

Mehr Infos zum Film: ÜBER ÖSTERREICH - DER FILM

Teilnahmeschluss: 23.04.2026