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TOP GUN – 40th Anniversary: Kinogutscheine zu gewinnen

Der KURIER verlost 2 x 2 Kinogutscheine für TOP GUN – 40th Anniversary
KURIER Marketing
12.05.2026, 15:56

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TOP GUN – 40th Anniversary  – Ab 13. Mai im Kino!

Eine Gruppe Elite-Piloten der US-Navy an der Fighter Weapons School, bekannt als „Top Gun“, treibt ihre Flugzeuge und sich gegenseitig bis an ihre Grenzen, während sie dafür kämpfen, die Besten der Besten zu sein. Tom Cruise spielt die Rolle des Pete „Maverick“ Mitchell in diesem legendären Blockbuster von 1986, der eine ganze Generation geprägt hat.

Mehr Infos zum Film: https://www.constantinfilm.at/kino/top-gun-40th-anniversary
Teilnahmeschluss: 15.05.2026

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