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THE TEN TENORS: Tickets für die Time Of Your Life Tour 2026 zu gewinnen
Der KURIER verlost Tickets für beide Österreich-Konzerte der Time Of Your Life – Tour 2026 der THE TEN TENORS am 16. Juni im Brucknerhaus Linz sowie am 17. Juni in der Halle F der Wiener Stadthalle
Time Of Your Life Tour 2026
Die neue Tournee wird sowohl beliebte Klassiker als auch spannende neue Highlights bereithalten - freuen Sie sich auf mitreißende Überraschungen und unvergessliche Momente! Mit ihrer mitreißenden Bühnenpräsenz, ihren einzigartigen Stimmen und der beeindruckenden Harmonie zwischen klassischer Opernkunst und moderner Popmusik haben die TEN TENORS erneut bewiesen, warum sie seit drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten und beliebtesten Gesangsgruppen der Welt gehören.
KURIER verlost für beide Österreich-Konzerte Tickets.
Mehr Infos und Tickets: The Ten Tenors
Teilnahmeschluss: 12.06.2026
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