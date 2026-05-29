THE TEN TENORS: Tickets für die Time Of Your Life Tour 2026 zu gewinnen

Time Of Your Life Tour 2026



Die neue Tournee wird sowohl beliebte Klassiker als auch spannende neue Highlights bereithalten - freuen Sie sich auf mitreißende Überraschungen und unvergessliche Momente! Mit ihrer mitreißenden Bühnenpräsenz, ihren einzigartigen Stimmen und der beeindruckenden Harmonie zwischen klassischer Opernkunst und moderner Popmusik haben die TEN TENORS erneut bewiesen, warum sie seit drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten und beliebtesten Gesangsgruppen der Welt gehören.

KURIER verlost für beide Österreich-Konzerte Tickets.

Mehr Infos und Tickets: The Ten Tenors

Teilnahmeschluss: 12.06.2026