THE STORIES: 25 x 2 Premierentickets zu gewinnen

THE STORIES – Ab 10. Juli im Kino!

Ägypten, Sommer 1967. Während sich das Land am Rande des Krieges befindet, erreicht Ahmed ein Brief aus Österreich – Liz hat geantwortet. Was als unschuldige Brieffreundschaft beginnt, wird von seinen Verwandten argwöhnisch beobachtet. Doch Liz wird zur treibenden Kraft in Ahmeds Leben: Sie glaubt an seinen Traum, gegen alle gesellschaftlichen Widerstände Pianist zu werden – und an ein Ziel, das unerreichbar scheint: ein öffentliches Konzert. Durch Jahrzehnte voller Kriege und Umbrüche, durch Familiendramen und Momente des Glücks, durch Scheitern und unerwartete Triumphe kämpfen Ahmed und Liz für ihre Träume. THE STORIES erzählt von den kleinen Siegen einer Familie, die niemals aufgibt und davon, wie Beharrlichkeit und Hoffnung selbst die unmöglichsten Träume wahr werden lassen.

In Anwesenheit des Regisseurs Abu Bakr Shawky und der Hauptdarsteller Valerie Pachner und Amir El-Masry.

Mehr Infos: PREMIERE: THE STORIES im Gartenbaukino | Gartenbaukino Wien

Teilnahmeschluss: 05.07.2026