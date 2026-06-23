Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Gewinnspiele

SUPERGIRL: 2 x 2 Kinogutscheine inkl. coole Goodies zu gewinnen

Der KURIER verlost 2 x 2 Kinogutscheine für SUPERGIRL sowie jeweils 2 Mal eine Krypto Plüsch Figur, einen Ball und eine Wasser Bowl
KURIER Marketing
23.06.2026, 11:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

y

SUPERGIRL – Ab 25. Juni im Kino!

Regie: Craig Gillespie
Besetzung: Milly Alock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, Jason Momoa
Genre: Action, Abenteuer

Kara Zor-El – alias Supergirl – sieht sich mit einem unerwarteten und skrupellosen Gegner konfrontiert. Widerwillig tut sie sich mit einem ungewöhnlichen Verbündeten zusammen und begibt sich auf eine spektakuläre Reise durch das Universum, um Gerechtigkeit zu erlangen und Vergeltung zu üben.

Mehr Infos zum Film: SUPERGIRL | Kino | Constantin Film Österreich
Teilnahmeschluss: 25.06.2026

d

y

y

kurier.at  | 

Kommentare