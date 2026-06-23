SUPERGIRL: 2 x 2 Kinogutscheine inkl. coole Goodies zu gewinnen

SUPERGIRL – Ab 25. Juni im Kino!

Regie: Craig Gillespie

Besetzung: Milly Alock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, Jason Momoa

Genre: Action, Abenteuer

Kara Zor-El – alias Supergirl – sieht sich mit einem unerwarteten und skrupellosen Gegner konfrontiert. Widerwillig tut sie sich mit einem ungewöhnlichen Verbündeten zusammen und begibt sich auf eine spektakuläre Reise durch das Universum, um Gerechtigkeit zu erlangen und Vergeltung zu üben.

Mehr Infos zum Film: SUPERGIRL | Kino | Constantin Film Österreich

Teilnahmeschluss: 25.06.2026