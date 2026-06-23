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SUPERGIRL: 2 x 2 Kinogutscheine inkl. coole Goodies zu gewinnen
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SUPERGIRL – Ab 25. Juni im Kino!
Regie: Craig Gillespie
Besetzung: Milly Alock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, Jason Momoa
Genre: Action, Abenteuer
Kara Zor-El – alias Supergirl – sieht sich mit einem unerwarteten und skrupellosen Gegner konfrontiert. Widerwillig tut sie sich mit einem ungewöhnlichen Verbündeten zusammen und begibt sich auf eine spektakuläre Reise durch das Universum, um Gerechtigkeit zu erlangen und Vergeltung zu üben.
Mehr Infos zum Film: SUPERGIRL | Kino | Constantin Film Österreich
Teilnahmeschluss: 25.06.2026
© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
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