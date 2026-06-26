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Gewinnspiele

Samson und Dalila: Premierentickets zu gewinnen

Der KURIER verlost 5 x 2 Karten für die Premiere von „Samson und Dalila“ am Samstag, 4. Juli 2026, um 20:00 Uhr in der operklosterneuburg
KURIER Marketing
26.06.2026, 17:07

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Oper von Camille Saint-Saëns

2026 verspricht die operklosterneuburg eine faszinierende Reise in die antike Welt mit Camille Saint-Saëns‘ Samson und Dalila im prächtigen Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg. Tauchen Sie ein in die dramatische Geschichte von Liebe, Macht und Verrat, begleitet von den herrlichen Melodien, wie Dalilas berühmte Arie „Mon coeur s‘ouvre à ta voix“, die voller Leidenschaft und Sehnsucht ist, sowie der mitreißenden Bacchanal-Ballettszene, die die wilden Festlichkeiten einer untergehenden Kultur widerspiegelt. Erleben Sie unvergessliche Opernmomente mit Kristian Benedikt und Publikumsliebling Margarita Gritskova als Samson und Dalila.

INTENDANZ Peter Edelmann
MUSIKALISCHE LEITUNG Thomas Rösner
REGIE Mario Pavle del Monaco
BÜHNE Hans Kudlich
KOSTÜME Anna-Sophie Lienbacher
MITWIRKENDE Margarita Gritskova, Kristian Benedikt, Serban Vasile, Ivo Kovrigar, Felix Pacher

Mehr Infos unter: operklosterneuburg
Tickets: operklosterneuburg 2026 "Samson und Dalila"
Teilnahmeschluss: 01.07.2026

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