Preview Night von Klassik unter Sternen: Tickets zu gewinnen

Klassik unter Sternen im Wolkenturm Grafenegg

Elīna Garančas künstlerische Lebensreise geht weiter – und führt nach Grafenegg.



Nach 17 erfolgreichen Jahren auf Stift Göttweig findet Klassik unter Sternen ab 2026 im preisgekrönten Wolkenturm in Grafenegg eine neue Heimat. Der preisgekrönte Wolkenturm besticht durch seine außergewöhnliche Akustik und die hervorragende Sicht von allen Plätzen – ein Konzertort, der Architektur, Natur und Musik auf einzigartige Weise verbindet.

Preview Night – Freitag, 3. Juli 2026

Da das Galakonzert am Samstag, 4. Juli 2026, in wenigen Tagen ausverkauft war, macht Elīna Garanča es für ihre Fans erstmals möglich, die Highlights des Programms bereits einen Tag zuvor zu erleben: Am Freitag, 3. Juli 2026, lädt Elīna Garanča zur Preview Night – einer 70-minütigen musikalischen Vorschau auf das Galakonzert. Dieses neue Format bietet Klassikfans die Chance, die besondere Atmosphäre des Wolkenturms und Teile des Best-of Programms schon vorab zu genießen.

Mehr Infos: Klassik unter Sternen – Klassik unter Sternen

Teilnahmeschluss: 23.06.2026