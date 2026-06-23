POWER BALLAD – DER SONG MEINES LEBENS: Kinogutscheine und Grab the Mic zu gewinnen

POWER BALLAD – DER SONG MEINES LEBENS – Ab 25. Juni im Kino!

Regie: John Carney

Besetzung: Nick Jonas, Paul Rudd

Genre: Komödie, Drama

Rick (Paul Rudd) sorgt als Frontmann einer Hochzeitsband Abend für Abend für große Gefühle und ausgelassene Stimmung, auch wenn seine eigene Musikkarriere nie den erhofften Höhenflug erlebt hat. Bei einem Auftritt lernt er Danny (Nick Jonas) kennen, einen ehemaligen Boyband-Star, dessen Erfolge jedoch schon einige Jahre hinter ihm liegen. Zwischen den beiden Musikern funkt es sofort kreativ. Bei einer spontanen Jam-Session bis spät in die Nacht entwickelt sich plötzlich eine ganz neue Energie. Während Danny danach mit frischem Selbstvertrauen ins Rampenlicht zurückkehrt, beginnt auch Rick wieder an seine eigene Stimme zu glauben. Als Danny einen Song von Rick zu einem Nummer-1-Hit macht, steht Rick plötzlich vor der Frage, wie weit er bereit ist zu gehen, um sich den Ruhm zu holen, der ihm zusteht.

Mehr Infos zum Film: POWER BALLAD – DER SONG MEINES LEBENS | Kino | Constantin Film Österreich

Teilnahmeschluss: 25.06.2026