One World One Family Changemaker Awards: Tickets zu gewinnen

Wien wird zum Treffpunkt der Kulturen

Von 8. bis 12. Juni 2026 bringt das “One World One Family Festival Vienna“ kulturellen Austausch und humanitäres Engagement in die Wiener Hofburg und das Stadtpalais Liechtenstein.

Wien wird im Juni erstmals Schauplatz des One World One Family Festival Vienna. Das internationale Festival widmet sich dem kulturellen Austausch und möchte Menschen durch Musik, Bildung und gesellschaftliches Engagement miteinander verbinden. Organisiert wird das Festival von Eine Welt eine Familie Österreich, dem nationalen Zweig der global tätigen One World One Family Mission, die in rund 100 Ländern aktiv ist und sich insbesondere in den Bereichen Ernährung, Bildung und Gesundheitsversorgung engagiert.

Mehr Infos: One World One Family Festival Vienna - Eine Welt Eine Familie Österreich

Teilnahmeschluss: 03.06.2026