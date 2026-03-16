Gewinnspiele

Magic Variety Show: 2 x 2 Tickets zu gewinnen

Der KURIER verlost 2 x 2 Tickets für dieses magische Spektakel am 25. März 2026 um 19:00 Uhr im Wiener Prater
KURIER Marketing
16.03.2026, 10:35

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Foto

Die internationale Spitzenklasse der Magie versammelt sich bei Magic Variety Show in Wien – und präsentiert jeden Monat eine neue Show, die Deine Wahrnehmung herausfordert und die Grenzen der Illusion verschwimmen lässt. Diese Show bringt die besten Magier:innen der Welt nach Wien – live, hautnah und jeden Monat neu. Magic Variety Show vereint unterschiedlichste Magie-Stile in einer 100-minütigen Show, die man so schnell nicht vergessen wirst. Hier wird gestaunt und gelacht. In jeder Vorstellung zeigen die Künstler:innen ihre besten Acts und begeistern mit einer stets neuen Mischung aus Manipulation, Close-Up Magie, Comedy-Magie, Mentalmagie, klassischer Magie und spektakuläre Illusionen – ein magisches Erlebnis für Jung und Junggebliebene.

Alle Infos und Karten unter www.magicworld.at

Teilnahmeschluss: 23.03.2026

kurier.at  | 

Kommentare