Magic Variety Show: 2 x 2 Tickets zu gewinnen

Die internationale Spitzenklasse der Magie versammelt sich bei Magic Variety Show in Wien – und präsentiert jeden Monat eine neue Show, die Deine Wahrnehmung herausfordert und die Grenzen der Illusion verschwimmen lässt. Diese Show bringt die besten Magier:innen der Welt nach Wien – live, hautnah und jeden Monat neu. Magic Variety Show vereint unterschiedlichste Magie-Stile in einer 100-minütigen Show, die man so schnell nicht vergessen wirst. Hier wird gestaunt und gelacht. In jeder Vorstellung zeigen die Künstler:innen ihre besten Acts und begeistern mit einer stets neuen Mischung aus Manipulation, Close-Up Magie, Comedy-Magie, Mentalmagie, klassischer Magie und spektakuläre Illusionen – ein magisches Erlebnis für Jung und Junggebliebene.

Alle Infos und Karten unter www.magicworld.at

Teilnahmeschluss: 23.03.2026