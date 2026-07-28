KURIER freizeit.live 2026: Jetzt Tickets gewinnen

KURIER freizeit - live erleben

Jetzt eintauchen in die Welt des Stils, des Luxus, des Zeitgeists, der Trends, der Kulinarik und der Unterhaltung! In der imposanten Kulisse der geschichtsträchtigen Wiener Hofburg erleben Sie erlesenes Bühnenprogramm mit dutzenden nationalen und internationalen Berühmtheiten, die Sie live und hautnah erleben können. Es warten exklusive Vorabpremieren bekannter Shows, Lesungen prominenter Autoren und Kolumnisten sowie eindrucksvolle Musikdarbietungen. Darüber hinaus gibt es Weinverkostungen, kulinarische Überraschungen, eine Vielzahl spannender Erlebnisstationen zum Entdecken sowie erstklassige Beratungen aus der Premium-Beautybranche, Ausprobieren inklusive. Und ein hochwertiges Goodie-Bag gibt es noch dazu.

Das Festival für Lifestyle, Beauty & Fine Taste. Mit nationalen und internationalen Promis, vielfältigen Erlebnisstationen und kulinarischen Köstlichkeiten, in einer der eindrucksvollsten Kulissen Wiens.

Feier mit uns am 11. und 12. September in der Hofburg Vienna die schönen Seiten des Lebens!

Freitag, 11. September 2026 | 12:00 – 18:00 Uhr

Samstag, 12. September 2026 | 11:00 – 17:00 Uhr

Hofburg Vienna, Heldenplatz, 1010 Wien

Weitere Informationen und Tickets unter: KURIER freizeit.live 2026 | freizeitlive.kurier.at

Teilnahmeschluss: 07.09.2026

Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt