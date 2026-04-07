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KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR - Kinogutscheine zu gewinnen

Der KURIER verlost 3 x 2 Kinogutscheine für KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR
KURIER Marketing
07.04.2026, 15:43

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KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR – Ab 16. April im Kino!

In Kultregisseur Quentin Tarantinos Actionmeisterwerk geht Uma Thurman als namenlose Braut auf einen blutdurchtränkten Rachefeldzug. Nachdem ein brutales Attentat ihres Ex-Geliebten Bill (David Carradine) sie ihr ungeborenes Kind gekostet und in ein vierjähriges Koma gestürzt hat, plant die ehemalige Auftragsmörderin nun ihre kompromisslose Vendetta - und kämpft sich Leiche für Leiche zu Bill durch. Denn der Vergeltung an ihrem Peiniger stehen die vier Mitglieder des Deadly Viper Assassination Squads im Weg: Vorstadthausfrau Vernita Green (Vivica A. Fox) und Yakuza-Chefin O-Ren Ishii (Lucy Liu), Bills Bruder Budd (Michael Madsen) und seine rechte Hand, die ruchlose Elle Driver (Daryl Hannah).

Mehr Infos zum Film: KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR | Kino | Constantin Film Österreich
Teilnahmeschluss: 16.04.2026

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