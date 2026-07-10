Jetzt Tickets zum «Die tote Stadt» Erich Wolfgang Korngold Konzert in Grafenegg gewinnen

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KURIER Marketing
10.07.2026, 05:00

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Ein Orchester spielt vor Publikum unter einem modernen Bühnendach.

«Die tote Stadt» erzählt die Geschichte von Paul, der um seine verstorbene Frau Marie trauert, sich in ihr Ebenbild Marietta verliebt und mit Vergangenheit und Zukunft ringt: Für Rudolf Buchbinder und zahllose Liebhaber des Genres zählt Erich Wolfgang Korngolds Oper zu den Höhepunkten der Musikgeschichte. Die farbenprächtig instrumentierte Partitur und Evergreens wie das Duett «Glück, das mir verblieb» und die Bariton-Arie «Mein Sehnen, mein Wähnen» sorgen seit der Doppel-Uraufführung 1920 in Hamburg und Köln für Begeisterung.


 


 

 

 

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