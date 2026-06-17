Jamie Cullum auf der Donaubühne Tulln: Tickets zu gewinnen

Jamie Cullum ist ein weltweit gefeierter Singer & Songwriter und Multiinstrumentalist, der für seine einzigartige Mischung aus Jazz, Pop & Rock bekannt ist. Er besticht live durch seine dynamische Bühnenpräsenz und sein außerordentliches musikalisches Talent und erlangte erste Bekanntheit mit dem Album "Twentysomething", das zu einem der meistverkauften Alben aller Zeiten in UK wurde.



Seine Konzerttourneen führten ihn in über vierzig Länder und auf die Bühnen von Festivals von Glastonbury über Coachella bis zum Fuji Rock in Japan. Und, wie wir uns sehr freuen, nun auch zum dritten Mal auf die Donaubühne.



Außerdem nahm er Einladungen von Präsident Barack Obama und Königin Elisabeth II. an, im Weißen Haus bzw. im Buckingham Palace zu spielen.

Obwohl er heute ein erfahrener Musiker und Live-Entertainer ist, ist seine Bewunderung als Fan anderer Künstlerkolleg:innen wie auch seine Begeisterung als Schüler neuer Einflüsse genau so lebendig wie am Anfang seiner Karriere.



Neben seinen erfolgreichen Albumproduktionen hat er sich mit seiner wöchentlichen Sendung auf BBC Radio 2 als mehrfach preisgekrönter Radiomoderator etabliert. In vierzehn Jahren hat Jamie Cullum unter anderem Paul McCartney, Billy Joel, Paul Simon und Norah Jones interviewt und neue Talente wie Laura Mvula, Gregory Porter, Ezra Collective einem Millionenpublikum vorgestellt.



Support: MARINA & THE KATS

Wir freuen uns sehr, dass Marina & the Kats diesen Abend eröffnen wird! Wer sie noch nicht kennt, sollte folgendes wissen: Gleich drei der vier Bandmitglieder spielen aktiv Schlagzeug beziehungsweise teilen sich ein Set. Das Konzept “Shared Drums” ist in den letzten Jahren zu ihrem Markenzeichen geworden und trägt maßgeblich zum völlig eigenständigen Bandsound bei.

Mehr Infos: www.jamiecullum.com

Tickets: Tickets für Jamie Cullum in TULLN

Teilnahmeschluss: 30.06.2026