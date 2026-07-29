Herbst-Schubertiaden 2026 in Atzenbrugg: Tickets zu gewinnen

Herbst-Schubertiaden 2026 im Schubert Schloss Atzenbrugg

Den Auftakt bildet am 29. August eine besondere Premiere: Erstmals findet im historischen Schlosspark ein Open-Air-Konzert statt. Unter dem Titel „Liedermacher“ nehmen Gitarrist Oliver Woog und Sänger Georg Klimbacher das Publikum mit auf eine musikalische Reise von Franz Schubert über Ludwig Hirsch und Rainhard Fendrich bis zu Elvis Presley, Frank Sinatra und Dean Martin.

Auch die weiteren Herbst-Schubertiaden versprechen hochkarätige Konzerterlebnisse, unter anderem mit einem Serenaden-Konzert, einer slowakischen Matinee, Cornelius Obonya mit „Haydn und die Jazz“ und Intendantin Ildikó Raimondi, Star-Sänger Günter Haumer und den Philharmonia Schrammeln.

Mehr Infos: Schubert Schloss Atzenbrugg | Konzertprogramm Schubertiaden

Teilnahmeschluss: 24.08.2026