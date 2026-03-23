Hausbrot: 100 Euro Gutschein für Ostern zu gewinnen
Der KURIER verlost pünktlich zu Ostern 1 x Gutschein im Wert von 100 Euro einlösbar im Hausbrot Onlineshop
Mit Hausbrot kommt echte Bäckerqualität direkt zu dir nach Hause: Frisches Brot, knuspriges Gebäck und ausgewählte Frühstücksspezialitäten regionaler Bäckereien – frühmorgens geliefert, ohne dich zu wecken - 7 Tage die Woche. Zur Osterzeit steht alles im Zeichen des Genusses: traditionelle Osterpinzen, liebevoll gebackene Osterlämmer und feines Gebäck machen den Osterbrunch perfekt. Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und Ostern entspannt genießen!
Hausbrot Onlineshop: www.hausbrot.at
Liefergebiet: Wien
Teilnahmeschluss: 05.04.2026
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