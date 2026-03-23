Hausbrot: 100 Euro Gutschein für Ostern zu gewinnen

Mit Hausbrot kommt echte Bäckerqualität direkt zu dir nach Hause: Frisches Brot, knuspriges Gebäck und ausgewählte Frühstücksspezialitäten regionaler Bäckereien – frühmorgens geliefert, ohne dich zu wecken - 7 Tage die Woche. Zur Osterzeit steht alles im Zeichen des Genusses: traditionelle Osterpinzen, liebevoll gebackene Osterlämmer und feines Gebäck machen den Osterbrunch perfekt. Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und Ostern entspannt genießen!

Hausbrot Onlineshop: www.hausbrot.at

Liefergebiet: Wien

Teilnahmeschluss: 05.04.2026