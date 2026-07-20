Gregory Porter auf der Donaubühne Tulln: Tickets zu gewinnen

Der zweifache Grammy-Preisträger, gefeiert für seine warme Baritonstimme, sein poetisches Songwriting und seine fesselnde Bühnenpräsenz, wird am 24. Juli 2026 mit seiner Band auf der Donaubühne Tulln auftreten.

Von weltweiten Hits wie „Liquid Spirit“ und „Hey Laura“ bis hin zu seinem neuesten, von der Kritik gefeierten Werk verbindet Porters Musik Jazz, Soul und Gospel zu einem Sound, der zugleich zutiefst persönlich und universell ankommt.

Das Publikum erwartet ein Abend mit erstklassiger Musikalität, sanften Grooves und der innigen Verbundenheit, die Gregory Porter zu einem der beliebtesten Künstler unserer Zeit gemacht hat.

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Tickets: Tickets für Gregory Porter in TULLN

Teilnahmeschluss: 24.07.2026