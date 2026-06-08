GHOST IN THE MACHINE: 25 x 2 Tickets zu gewinnen

GHOST IN THE MACHINE

Das Filmscreening findet im Rahmen der offiziellen Eröffnung der Digital Humanism Conference 2026 im Gartenbaukino statt

Die verborgenen Ursprünge künstlicher Intelligenz liegen nicht in Maschinen, sondern in Machtstrukturen – und offenbaren die Fantasien und Ideologien hinter dem Hype, der unsere Gegenwart prägt und unsere Zukunft bestimmt.

Regisseurin Valerie Veatch begibt sich mit diesem investigativen Essay-Dokumentarfilm auf eine ebenso faszinierende wie kritische Reise durch die Welt der künstlichen Intelligenz. GHOST IN THE MACHINE untersucht die philosophischen, kulturellen und politischen Kräfte hinter dem globalen KI-Boom und stellt zentrale Fragen: Was ist KI überhaupt? Wer entwickelt sie? Und was bedeutet sie für die Zukunft des Menschen?

Der Film zeigt, wie neue Technologien schon immer Identität, Kultur und Machtverhältnisse verändert haben, und macht zugleich sichtbar, auf welchen oft unsichtbaren Formen menschlicher Arbeit und Ausbeutung heutige KI-Systeme beruhen.

In Gesprächen mit Historikern, Philosophinnen, Soziologen, Journalistinnen und internationalen Denkerinnen eröffnet Veatch neue Perspektiven darauf, wie KI funktioniert – und wie Menschen in einer zunehmend technologiegetriebenen Welt ihre Selbstbestimmung bewahren können.

Regisseurin Valerie Veatch wird nach dem Film für ein Gespräch anwesend sein!

Mehr Infos: dighum Website

Teilnahmeschluss: 14.06.2026