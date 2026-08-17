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Gewinnspiele

Gewinnspiel: Familien-Jahreskarte für Haus der Wildnis

Jetzt mitmachen und eine Familien-Jahreskarte für Haus der Wildnis gewinnen
KURIER Marketing
17.08.2026, 09:19

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Haus der Wildnis

Am 30. August 2026 lädt das Haus der Wildnis in Lunz am See zum Fest der Wildnis. Freuen Sie sich auf Wissenschaft zum Mitmachen, Live-Musik, Kinderprogramm und die Eröffnung des neuen Science Center Niederösterreich. Mit etwas Glück können Sie das wilde Erlebnis verlängern: Beim exklusiven KURIER-Gewinnspiel werden 2 Familien-Jahreskarten* verlost. Die Gewinner*innen werden vor dem Fest informiert und können ihre Karten vor Ort abholen.

*2 Erwachsene und 4 Kinder, gültig ab Ausstellungsdatum. 

UNESCO Weltnaturerbe-Zentrum Haus der Wildnis 
Kirchenplatz 5 | 3293 Lunz am See
In den Sommerferien täglich von 9 – 17 Uhr geöffnet 

kurier.at  | 

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