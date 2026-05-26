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Gewinnspiele

Gemischter Satz: VIP-Tisch für 4 Personen inkl. Weinflasche zu gewinnen

Der KURIER verlost einen VIP-Tisch für 4 Personen inkl. einer Flasche „Wiener Gemischter Satz“ für die Debüt-Lesungen am Mittwoch, 3. Juni 2026, ab 18.30 Uhr in der „Weinbar Gemischter Satz“
KURIER Marketing
26.05.2026, 13:35

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Drei Autorinnen lesen aus ihren Debütromanen – inklusive Verleihung des „Gemischten Satz Debüt-Anerkennungspreis“ via Publikums-Voting vor Ort. Katherina Braschel erzählt in „Heim holen“ von der Suche nach den eigenen Wurzeln. Ana Drezga schreibt in „Top Girls“ über urbane Erschöpfung, Verlust und Einsamkeit – laut, intensiv und ehrlich. Maja Iskra liest aus „Uppercut“, einer kraftvollen Emanzipationsgeschichte im Belgrad der 1990er Jahre.

Weitere Infos unter: www.gemischtersatzwien.at
Teilnahmeschluss: 01.06.2026

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