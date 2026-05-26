Gemischter Satz: VIP-Tisch für 4 Personen inkl. Weinflasche zu gewinnen

Drei Autorinnen lesen aus ihren Debütromanen – inklusive Verleihung des „Gemischten Satz Debüt-Anerkennungspreis“ via Publikums-Voting vor Ort. Katherina Braschel erzählt in „Heim holen“ von der Suche nach den eigenen Wurzeln. Ana Drezga schreibt in „Top Girls“ über urbane Erschöpfung, Verlust und Einsamkeit – laut, intensiv und ehrlich. Maja Iskra liest aus „Uppercut“, einer kraftvollen Emanzipationsgeschichte im Belgrad der 1990er Jahre.

Weitere Infos unter: www.gemischtersatzwien.at

Teilnahmeschluss: 01.06.2026