„Fußball Ligretto“: Kartenspiel für Fußball-Fans zu gewinnen

Pünktlich zur Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt Schmidt Spiele mit einer neuen Variante des beliebten Kartenspiel-Klassikers Ligretto® für Action im Wohnzimmer.

Bei „Fußball Ligretto®“ treffen Schnelligkeit, Konzentration und Teamgeist aufeinander – und das in einer Partie von nur rund zehn Minuten.

Karten statt Kicker

Gespielt wird in zwei Teams, die um Ballbesitz, Angriffe und Tore kämpfen. Sobald eine Mannschaft den Ball hat, müssen die Spielerinnen und Spieler blitzschnell die passenden Karten mit den richtigen Trikotnummern ausspielen. Der Ball wird von Karte zu Karte gepasst, bis schließlich der entscheidende Torschuss gelingt.

Doch Vorsicht: Die gegnerische Mannschaft kann jederzeit dazwischenfunken. Mit passenden Symbolen auf den Karten lassen sich Pässe abfangen und der Ball ins eigene Team holen. Zusätzliche Aktionskarten, etwa die Gelbe Karte, sorgen für noch mehr Spannung und unerwartete Wendungen.

Schnelle Reaktion gefragt

Wie beim klassischen Ligretto® gewinnt auch hier nicht die beste Taktik allein, sondern vor allem die schnellste Reaktion. Das Spiel fordert Aufmerksamkeit und rasches Handeln – ideale Voraussetzungen für lustige Familiennachmittage oder Spieleabende mit Freunden.

„Fußball Ligretto®“ ist für zwei bis vier Personen ab sieben Jahren geeignet. Eine Partie dauert etwa zehn Minuten. Das Kartenspiel ist zum empfohlenen Verkaufspreis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Infos: Ligretto: Fussball, Kartenspiel: jetzt bestellen! | Schmidt® Spiele Shop

Teilnahmeschluss: 26.06.2026