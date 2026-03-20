East(er) Meets West Osterbrunch im Grand Hotel Wien zu gewinnen

Ostern im „Grand“ Stil genussvoll feiern

Der East(er) Meets West Brunch im 7. Stock des Grand Hotel Wien

Zu Ostern erwartet Sie ein stilvolles Brunch-Erlebnis voller Genuss und besonderer Momente. Der East Meets West Osterbrunch vereint klassische Ostertraditionen mit raffinierten Einflüssen aus Ost und West und schafft den perfekten Rahmen für entspannte Feiertagsstunden in exklusivem Ambiente.

Freuen Sie sich auf traditionelle Spezialitäten wie Osterschinken und Osterlamm, ergänzt durch frisch zubereitete à-la-carte-Gerichte sowie unlimitiert Sekt.

An der Live-Beeftatar-Station wird das Tatar frisch nach Ihren Wünschen zubereitet, während die Live-Sushi-Station mit feinsten Kreationen begeistert.

Ob mit Familie oder Freunden: Dieser Brunch ist die perfekte Gelegenheit, die Feiertage entspannt zu genießen und gemeinsam besondere Momente zu erleben.

Mehr Infos zum Restaurant: 1870 - Restaurant Terrace Lounge | Grand Hotel Wien

Zum Menü für den Brunch: East(er) Meets West Menü

Tischreservierungen: Buchungsassistent

Teilnahmeschluss: 03.04.2026