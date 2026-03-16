DAS DRAMA – NOCH MAL AUF ANFANG: 5 x 2 Kinogutscheine zu gewinnen

DAS DRAMA – NOCH MAL AUF ANFANG – Ab 02. April im Kino!

Ein glücklich verlobtes Paar steht kurz vor seiner Traumhochzeit – doch in den Tagen vor dem Ja-Wort beginnt die Fassade zu bröckeln. Eine unerwartete Enthüllung bringt nicht nur die Hochzeitspläne ins Wanken, sondern stellt alles infrage, was sie über einander zu wissen glaubten. Mit Zendaya und Robert Pattinson.

Mehr Infos zum Film: DAS DRAMA - NOCH MAL AUF ANFANG | Kino | Constantin Film Österreich

Teilnahmeschluss: 02.04.2026