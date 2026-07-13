CHÉRI, ICH KOMME! – DIE ERFINDUNG DER LUST: Premierentickets zu gewinnen

CHÉRI, ICH KOMME! – DIE ERFINDUNG DER LUST – Ab 23. Juli im Kino!

Zwanzig Jahre Ehe, eine Liebe, die trägt – und ein Geheimnis, das alles verändert. Nach einer wahren Geschichte legt die Regisseurin Reem Kherici eine gelungene Komödie hin: jenseits von Vulgarität erzählt CHÉRI, ICH KOMME! – DIE ERFINDUNG DER LUST sehr empfindsam und dennoch voller Humor von der Erneuerungskraft der Liebe. Eine bewegende und hinreißend witzige Geschichte über eine große Liebe, die sich traut, Fragen zu stellen – und ein Paar, das bereit ist, neue Antworten zu finden.

Unter allen Anwesenden wird ein zusätzliches Goodie verlost – zur Verfügung gestellt von WOMANIZER.

Mehr Infos: Chéri, ich komme! – Die Erfindung der Lust

Teilnahmeschluss: 17.07.2026