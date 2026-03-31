Gewinnspiele

BARÇA Academy Camp 2026: Teilnahme für ein Kind zu gewinnen

KURIER verlost einen Platz im BARÇA Academy Camp vom 06. - 10. Juli auf der Sportanlage des KSV Ankerbrot Monte Laa in Wien
KURIER Marketing
31.03.2026, 14:13

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Das Barça Academy Camp ist ein sportlich herausforderndes Ganztages-Camp (09.00 Uhr bis 16.00 Uhr) und dauert fünf Tage. Es werden täglich bis zu vier Trainingseinheiten (zwei vormittags und zwei nachmittags) abgehalten.

  • Altersgruppe: 7-16 Jahre (Mädchen und Buben)
  • 4 tägliche Trainingseinheiten basierend auf der FC Barcelona - Methodenlehre (von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr)
  • Nike Trainings-Kit (Trikot, Hose, Stutzen)
  • 5 Mittagessen
  • Gesunde Snacks und Getränke in den Pausen
  • Offizielle Teilnahmebescheinigung

Mehr Infos: Home | BARÇA ACADEMY CAMPS ÖSTERREICH | 2026 in Wien und Villach
Teilnahmeschluss: 01.05.2026

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