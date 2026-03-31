BARÇA Academy Camp 2026: Teilnahme für ein Kind zu gewinnen

Das Barça Academy Camp ist ein sportlich herausforderndes Ganztages-Camp (09.00 Uhr bis 16.00 Uhr) und dauert fünf Tage. Es werden täglich bis zu vier Trainingseinheiten (zwei vormittags und zwei nachmittags) abgehalten.

Altersgruppe: 7-16 Jahre (Mädchen und Buben)

4 tägliche Trainingseinheiten basierend auf der FC Barcelona - Methodenlehre (von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr)

Nike Trainings-Kit (Trikot, Hose, Stutzen)

5 Mittagessen

Gesunde Snacks und Getränke in den Pausen

Offizielle Teilnahmebescheinigung

Mehr Infos: Home | BARÇA ACADEMY CAMPS ÖSTERREICH | 2026 in Wien und Villach

Teilnahmeschluss: 01.05.2026