„Aufbruch - Rahîl“ im Votivkino: TestseherInnen gesucht

TESTSEHER:INNEN GESUCHT!



FILMladen sucht Personen, die sich den noch nicht fertigen Film exklusiv bei freiem Eintritt vor Kinostart anschauen und nach dem Film einen Fragebogen ausfüllen.



ZUM FILM:

Ein Kühltransporter ist auf dem Weg von Ungarn nach Österreich. Im Laderaum verstecken sich Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten - sie sind auf der Flucht. Während der gefährlichen Reise prallen ihre individuellen Hinter- und Abgründe aufeinander. Ein Kammerspiel auf engstem Raum, das die unterschiedlichen Wünsche, Träume und Ängste der Passagiere zusammenwirft.



Triggerwarnung:

„Aufbruch - Rahîl“ setzt sich intensiv und emotional mit den Realitäten von Flucht auseinander. Der Film enthält Darstellungen und Thematisierungen von Kriegs- und Fluchterfahrungen sowie extremer Enge/Sauerstoffmangel im LKW.



Sollten Sie interessiert sein, schreiben Sie bitte eine Email mit Name, Alter & Geschlecht (auch der Begleitperson) an testscreening@filmladen.at



Wichtig: Nur nach Erhalt eines Bestätigungsmails, kann am Screening teilgenommen werden. Man kann sich bis 03. August anmelden! Dies dient der Kontrolle, wer kommt, um ein gutes Sample erstellen zu können.