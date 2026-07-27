„Aufbruch - Rahîl“ im Votivkino: TestseherInnen gesucht
TESTSEHER:INNEN GESUCHT!
FILMladen sucht Personen, die sich den noch nicht fertigen Film exklusiv bei freiem Eintritt vor Kinostart anschauen und nach dem Film einen Fragebogen ausfüllen.
ZUM FILM:
Ein Kühltransporter ist auf dem Weg von Ungarn nach Österreich. Im Laderaum verstecken sich Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten - sie sind auf der Flucht. Während der gefährlichen Reise prallen ihre individuellen Hinter- und Abgründe aufeinander. Ein Kammerspiel auf engstem Raum, das die unterschiedlichen Wünsche, Träume und Ängste der Passagiere zusammenwirft.
Triggerwarnung:
„Aufbruch - Rahîl“ setzt sich intensiv und emotional mit den Realitäten von Flucht auseinander. Der Film enthält Darstellungen und Thematisierungen von Kriegs- und Fluchterfahrungen sowie extremer Enge/Sauerstoffmangel im LKW.
Sollten Sie interessiert sein, schreiben Sie bitte eine Email mit Name, Alter & Geschlecht (auch der Begleitperson) an testscreening@filmladen.at
Wichtig: Nur nach Erhalt eines Bestätigungsmails, kann am Screening teilgenommen werden. Man kann sich bis 03. August anmelden! Dies dient der Kontrolle, wer kommt, um ein gutes Sample erstellen zu können.
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