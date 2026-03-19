Gewinnspiele

APERITIVO SPRING 2026: 5 x 2 Tickets zu gewinnen

Der KURIER verlost 5 x 2 Tickets für den APERITIVO SPRING 2026 am Dienstag, 24. März von 16:00 bis 22:00 Uhr im Club Volksgarten in Wien
KURIER Marketing
19.03.2026, 12:28

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APERITIVO SPRING by LIQUID MARKET®

Der APERITIVO SPRING geht in die vierte Runde. Am 24. und 25. März wird der Club Volksgarten erneut zur Bühne für zeitgemäße Drinking Culture – größer denn je.

Mehr als 45 lokale und internationale Brands, erstmals die offizielle SCA Austrian Coffee in Good Spirits Championship auf dem neuen Garten-Floor im beheizten Zelt, sowie täglich rund 1.500 Gäste machen das Festival zum Frühjahrs-Treffpunkt der Wiener Gastro-Szene und ihrer Fans.

Leicht, reduziert, alkoholfrei oder kreativ neu interpretiert: Der APERITIVO SPRING steht für frische Trends im Glas und bewussten Genuss – perfekt inszeniert als stilvoller Afterwork-Event mitten in Wien.

Mehr Infos: Aperitivo Spring 2026 | Liquid Market
Teilnahmeschluss: 22.03.2026

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