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Jewish Weekends Tickets gewinnen

2x2 Tickets für Jewish Weekends gewinnen
KURIER Marketing
07.04.2026, 14:22

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Timna Brauer

Jewish Weekends

29.–31. Mai & 6.–7. Juni 2026

Ehemalige Synagoge | St. Pölten

Weltbekannte internationale und heimische Künstlerinnen und Künstler treten von 29. bis 31. Mai und 6. bis 7. Juni bei den Jewish Weekends  Festival jüdischer Musik in der Ehemaligen Synagoge St. Pölten auf. An diesen beiden frühsommerlichen Wochenenden spannt die dritte Ausgabe des Festivals einen musikalischen Bogen von New York über Wien bis Tel Aviv. 

Mehr Infos unter: https://www.ehemalige-synagoge.at/jw

Der KURIER verlost folgende Tickets:

  • 2 x 2 Tickets für Sa, 6.06.2026 19.30 Uhr Winterberg & Winterberg | Eine literarisch-musikalische Begegnung

  • 3 x 2 Tickets für So, 7.06.2026 19.30 Uhr Karmon Vounelakos Trio | Die Vielfalt des jüdischen Lieds


     

kurier.at  | 

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