Antiaging für die  Eierstöcke

Der gesellschaftliche Wandel bewirkt auch, dass Mütter immer später Kinder bekommen. So liegt das Durchschnittsalter in der Schweiz, in Spanien und Italien, in Japan und Korea über dem 32. Lebensjahr. Weiters zeigt sich auch, dass sich in den letzten 50 Jahren die fertile Lebenszeit des weiblichen Körpers von durchschnittlich 35 auf 37 Jahre prolongiert hat. Die Natur scheint sich darauf einzustellen, dass Frauen eben später Mütter werden wollen. Trotzdem sind die weiblichen Eierstöcke nach wie vor einem schnelleren Alterungsprozess unterworfen als andere Organe unseres Körpers, da die Keimzellen anfälliger für Stoffwechselbelastungen und freie Radikale sind. Deshalb wäre es wichtig, bereits im Aufklärungsunterricht darauf hinzuweisen, dass Nikotin, starke Gewichtsschwankungen und ungesunde Ernährung nicht nur dem Herzkreislaufsystem schaden, sondern auch die Eierstöcke belasten.