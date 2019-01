Wie das Blut in die Orangen kommt

Während die Österreicher frieren, werden in Sizilien Blutorangen vom Baum gepflückt, verpackt und in die nördlichen Teile Europas exportiert.

Die Zitrusfrüchte wachsen auf Plantagen rund um den Vulkan Ätna. Endlos lange Baumreihen mit frischem Grün, dazwischen orangefarbene Tupfer. „Der Süden Italiens ist aufgrund der sehr unterschiedlichen Klimazonen und Bodenbeschaffenheiten das interessanteste Anbaugebiet für Zitrusfrüchte.

Blutorangen brauchen heiße Sommer, Trockenheit, aber auch Wasser und vor allem einen beträchtlichen Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht, in der winterlichen Reifezeit. Sie wachsen in Hügellagen und in der Ebene, mögen aber keinen Wind“, erzählen Brigitte und Domenico Pugliese vom italienischen Delikatessengeschäft „Casa Caria“ in Wien. Dort gibt es ganzjährig bis zu 30 großteils rare Zitrusfruchtvarianten.