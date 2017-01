Kaffeevollautomaten mahlen Bohnen frisch, brühen Espresso auf und schäumen Milch. Das hat laut den Konsumentenschützern seinen Preis: Zwischen 550 und knapp 1.400 Euro kosten die geprüften Vollautomaten. Erfreulich: Alle Automaten ließen sich leicht reinigen.

Das Hauptaugenmerk im Test lag auf der Sensorik. Dazu begutachteten geschulte Kaffeetrinker, wie gut die Geräte Espresso und Milchschaum in der Werkseinstellung produzieren. Melitta machte den geschmacklich besten Espresso, etwas stärker geröstet und weniger wässrig als bei der Konkurrenz. Auch die Crema ist fest und beständig. Dagegen schafft etwa die "Jura E6 Platin", sowohl was Geschmack als auch was die Crema anbelangt, nur einen durchschnittlichen Espresso.

Auch beim Milchschaum zeigten sich Unterschiede: Dieser entsteht, indem das Dampfröhrchen des Geräts Wasserdampf und Luft in die Milch drückt und verteilt. Perfekter Milchschaum soll eine feinporige Konsistenz aufweisen. Die Philips-Maschine erhitzte die Milch zu stark.

Am besten schnitten die "Jura E8 Platin" und die "Melitta Caffeo Varianza CSP" mit 72 von 100 möglichen Punkten ab. Den vollständigen Test lesen Sie in der Jänner-Ausgabe des Konsument.