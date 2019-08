Echt jetzt? Lieferboten naschen von unseren Essens-Bestellungen

In den USA leben Lieferboten oft am Existenzminimum. In Österreich verhandeln derzeit Gewerkschaft und Arbeitgeber einen eigenen Kollektivvertrag (KV) für Fahrradboten. Es handle sich dabei um den weltweit ersten KV in dieser Branche, dieser soll bis Herbst stehen. Der Großteil der Zusteller ist nämlich nach wie vor in einem freien Dienstverhältnis. Darüber hinaus gibt es auch selbstständige Fahrer.

Angestrebt wird ein Gehaltsmodell mit fixen Gehältern, die nicht unter 1.500 Euro brutto im Monat liegen sollen. In den kommenden Monaten sollen offene Fragen wie die Abgeltung von Sonntags- und Abend- bzw. Nachtarbeit sowie Zuschläge für Fahrer und Fahrerinnen, die ihr eigenes Equipment verwenden, geklärt werden.