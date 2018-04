Stangenware: Das Geschäft mit dem Marchfeldspargel

Ja, bis Anfang der 1980er-Jahre galt das Stangengemüse als Delikatesse für die ältere Generation. Seit einigen Jahren greifen auch Junge laut Gerhard Sulzmann, Geschäftsführer des Vereins Genussregion Marchfeldspargel ggA., kaufkräftig zu – und diese Generation mag grünen Spargel genauso gerne. So lag der Verkaufsanteil von grünen Stangen vor zehn Jahren noch bei mageren 10 Prozent, vor fünf Jahren bereits bei 20 Prozent und heute kommt er im Marchfeld bereits auf ein Drittel des Gesamtverkaufs. Im Burgenland oder in Oberösterreich könnte er bald genauso wichtig sein wie sein weißer Bruder. Ein weiterer Trend: Gastronomie und Großkunden verlangen nach geschälter Ware. Das erledigen nach der Ernte Schälmaschinen in großen Lagerhallen. So ersparen sich Restaurants das personalintensive und zeitaufwendige Schälen der Stangen.

Wo wird Spargel in Österreich angebaut?

Auf 480 Hektar im Marchfeld – das sind 60 Prozent der gesamten Inlandsproduktion. Weitere Flächen gibt es in Niederösterreich im Tullnerfeld und Waldviertel, in Oberösterreich mit rund 100 Hektar hauptsächlich im Raum Eferding sowie der Steiermark, dem Burgenland und Kärnten mit jeweils rund 30 Hektar Fläche.

Wie kann ich sicher sein, echten Marchfeldspargel zu kaufen?

Laut Alexander Hengl, dem Sprecher des Wiener Marktamts, gibt es in der Bundeshauptstadt überhaupt keine Beanstandungen. Jedes Jahr rücken in der Spargel-Saison die Kontrollore aus, die Dokumente, Preise und die Ware genau unter die Lupe nehmen – angesichts der drakonischen Strafen finden jedoch keine Umetikettierungen statt. Im Falle des Betrugs müsste der Händler rund 1000 Euro Verwaltungsstrafe plus die hohen Untersuchungskosten zahlen, außerdem droht ihm ein Marktverbot.

Wieso ist der Spargel dann am Markt manchmal preiswerter als beim Bauern am Hof?

Die Konkurrenzsituation ist eine andere – der Verkäufer am Markt lockt den Kunden mit Aktionspreisen für Spargel und bietet den Preis an, den er selbst am Großmarkt bezahlt hat. Für den Händler oft ein Verlustgeschäft, den Städter freut’s.

Wie erkennen Experten bei Überprüfungen, woher der Spargel kommt?