Wein-Trinker aufgepasst: Spargel verlangt nach reifem Weißwein

Kirschen rot, Spargel tot – die Spargel-Saison ist in vollem Gang und dauert noch bis 24. Juni. Wer an die zarten Aromen des Frühlingsgemüses denkt, will wohl zu einem jungen Weißwein greifen. Die Experten der Österreich Wein Marketing (ÖWM) widersprechen aber dem Klischee: körperreiche und auch gereifte Weine sind der optimale Partner für das junge Gemüse.

Weißwein : bis auf seltene Ausnahmen sind Spargelweine weiß

bis auf seltene Ausnahmen sind Spargelweine weiß Trocken: Spargelweine sollten in der Regel trocken sein

Spargelweine sollten in der Regel trocken sein Körper: Sie brauchen Körper (mittel bis voll), aber nicht zu viel Alkohol

Sie brauchen Körper (mittel bis voll), aber nicht zu viel Alkohol Reife: meist passen Weine mit 2 - 3 Jahren Reife besser als der letzte Jahrgang

meist passen Weine mit 2 - 3 Jahren Reife besser als der letzte Jahrgang Säure: Die Säure muss elegant eingebunden und fein sein

Die Säure muss elegant eingebunden und fein sein Aroma : meist sind neutralere Buketts von Vorteil – keine Botrytis!

meist sind neutralere Buketts von Vorteil – keine Botrytis! Holz: ein Hauch von Holznote nur für spezielle Rezepte (Hollandaise, Polonaise...)