Silbermedaille für eine gepanschte Wurst

Sie hat nur neun Prozent Fleischanteil und darf sich dennoch Wurst nennen: Die ZDF-Sendung "Frontal 21" beauftragte einen ehemaligen Fleischermeister mit der Herstellung einer Schummelwurst aus Lebensmittel-Abfällen, anschließend schickte die Redaktion die Geflügelwurst aus neun Prozent Fleisch, 27 Prozent Wasser und 46 Prozent Separatorenfleisch – bei Letzterem handelt es sich um Schlachtabfälle aus der Fleischproduktion – an die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) zur Verkostung.

Überraschendes Ergebnis: Die DLG prämierte die gepanschte Wurst aus Fleischabfällen mit der Silbermedaille. Freilich handelte es sich bei den Prüfern um eine sensorische und geschmackliche Verkostung, die wahren Zutaten wurden den Testern verschwiegen. Was ist so schlimm an sogenanntem Separatorenfleisch? Der "Knochenputz" stammt von maschinell grob ausgelösten Knochen und hat keine Fleischstrukturen mehr, da er unter hohem Druck mechanisch (Hart-Separator) von den Knochen gelöst wird. Rechtlich gesehen also kein Fleisch. Die ZDF-Journalisten ließen der Wurst zudem ein handelsübliches Pulver aus Schlachtblutplasma beimengen, um die hohe Wasserzugabe zu kaschieren.

Die Wurst hatte übrigens einen Materialwert von 59 Cent pro Kilogramm, Supermarktketten hätten rund sieben Euro dafür verlangt.

Wie konnte eine gepanschte Wurst ausgezeichnet werden?