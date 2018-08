Neuer Weltrekord: 10.000 Weckerl für längste Hot-Dog-Schlange

Historischer Tag in Mexiko: Am Sonntag schlug das Land den Weltrekord der längsten Hot-Dog-Schlange um Längen. Auf einer Strecke von 1.417 Metern ordneten die neuen Weltmeister in der Stadt Zapopan im Großraum Guadalajara an der Pazifikküste innerhalb von vier Stunden im Zickzack 10.000 Weckerl an. Diese befüllten sie anschließend mit heißen Würsteln und dem dazu gehörigen Dressing: 100 Kilogramm Paradeissauce, 100 Kilo Mayonnaise und 75 Kilo Senf.