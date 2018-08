Jamie Oliver: "Männer haben mich früher gehasst"

Die Leichtigkeit beim Kochen, mit der Jamie Oliver 1999 in der Fernsehserie "The Naked Chef" berühmt wurde, scheint nicht allen Zusehern gefallen zu haben. Wie der britische Starkoch in einem Interview mit der Agentur Press Association im Vorfeld seiner demnächst startenden neuen Fernsehserie ("Jamie Cooks Italy" startet am 13. August auf dem britischen Channel 4) verriet, war er einige Jahre lang richtiggehend verfolgt worden. Der Hass gegen ihn sei ausschließlich von Männern ausgegangen.

"Und was gibt's abends zu essen?"

Der Grund dafür sei, dass er das bisher gültige Weltbild der britischen Männer verändert habe, glaubt Oliver. "Es waren die Frauen, die mich erfolgreich gemacht haben. Das habe ich damals nicht erkannt, weil ich jung und dumm war und das Leben zu sehr genoss. Vor 20 Jahren habe ich nicht realisiert, dass es eine politische Veränderung war, dass Frauen en masse arbeiten gingen." Da sie genauso wie ihre Männer und Freunde und Lebensgefährten abends müde heimkommen, hätten sie sich den typisch männlichen Spruch: "Und was gibts heut zum Abendessen?" nicht mehr gefallen lassen.

Liebling der Frauen, Konkurrenz für Männer

"Wenn ihre Männer diese Frage stellten, haben sie gesagt: 'Sieh dir diesen 23-Jährigen an, er kann für seine Freundin und alle seine Freunde kochen. Schau, was er kocht, es ist einfach, er macht es einfach mit der Hand."