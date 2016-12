Für das Tatar die rote Rübe in kochendem Salzwasser 40-50 Minuten weichkochen. Dann abschrecken, beiseite stellen.

Für die Suppe Schalotten schälen und in dünne Streifen schneiden. Jungzwiebeln putzen, Weiß und Grün in feine Ringe schneiden. Erdäpfel schälen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden.

Butter in einem Topf erhitzen, Schalotten und Zwiebeln darin glasig dünsten. Erdäpfel dazugeben, mit Wein ablöschen, bei mittlerer Hitze auf die Hälfte einkochen lassen. Mit Gemüsefond und Milch auffüllen, 15 Minuten zugedeckt köcheln lassen.

Für das Tatar die rote Rübe schälen und in feine Würfel schneiden. Wasabi mit Essig und Öl glattrühren, unter die Rübenwürfel mischen, salzen. Von zwei Dillstielen die Spitzen abzupfen, grob schneiden, ebenfalls druntermischen. Aal ggf. entgräten, in 5 mm kleine Würfel schneiden.

Obers zur Suppe geben, kurz aufkochen lassen, sehr fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer, Essig abschmecken. Suppe in vorgewärmten Tellern oder Tassen anrichten. Aal unter die Rüben heben. Je 1 EL Tatar auf jede Portion setzen, mit der restlichen Dille garnieren.



Aus dem Buch „Wintersuppen“, Edition Fackelträger, 20 €

ZUTATEN

für 4 Personen

Für das Tatar:

1 kleine rote Rübe (ca. 100 g)

Salz

½ TL Wasabi-Paste

1 TL Apfelessig

1 TL Traubenkernöl

3 Stiele Dille

100 g geräuchertes Aalfilet

ohne Haut

Für die Erdäpfelsuppe:

80 g Schalotten

3-4 Jungzwiebeln

400 g mehlige Erdäpfel

20 g Butter

150 ml Weißwein

300 ml Gemüsefond

300 ml Milch

150 ml Obers

Salz, Pfeffer

1-2 EL Apfelessig