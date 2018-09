Gegen Starbucks: Illy plant große "Kaffeeakademie" in Mailand

Kaffee ist nicht gleich Kaffee, wenn es nach dem Triester Kaffeeröster Illy geht: Dieser sagt der US-Kaffeehauskette Starbucks nun den Kampf an. Nachdem der US-Riese vor wenigen Wochen in Mailand sein erstes Cafe im Heimatland des Espresso eingeweiht hat, kündigte Illy die Eröffnung einer " Kaffeeakademie" in der lombardischen Hauptstadt an.

"La Summa" soll die " Kaffeeakademie" heißen, in dem das Triester Unternehmen das Beste seiner Tradition im Bereich Kaffeeproduktion vorstellen will. Die Einweihung sei 2020 geplant, kündigte Andrea Illy, Präsident des Konzerns, nach Angaben der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera an.

Location noch gesucht

Ziel des Projekts sei, das Beste der italienischen Kaffee- und Kaffeehauskultur zu präsentieren. In der Akademie sollen im Laufe der Monate die Spitzenprodukte der italienischen Tradition vorgestellt werden, neben Kaffee auch Pizza, Eis Schokolade, Wein und Käse. Die größten Experten dieser Gastronomiebranchen sollen ihre Spezialitäten vorführen.