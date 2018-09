Jeder zweite Österreicher "braucht" täglich Kaffee

Wasser ist das Lieblingsgetränk der Österreicher - aber auch Kaffee trinken viele sehr gerne: 37 Prozent, wie eine aktuelle Umfrage des Österreichischen Kaffeeverbandes im Zuge des internationalen Tag des Kaffees (er findet am 1. Oktober statt) ergab. In einer Umfrage des Fallstaff gab die Hälfte der Befragten (49 Prozent) an, dass sie den Alltag ohne Kaffee nicht überstehen würden.

Auch wenn weiterhin die skandinavischen Länder in Sachen Verbrauch deutlich vor der Alpenrepublik liegen (Jahresverbrauch in Finnland pro Kopf und Jahr: 10,35 Kilogramm, Österreich 7,33) gelte der Bohnentrank hierzulande als Kulturgut, omnipräsent im sozialen Leben. Im Schnitt greifen Herr und Frau Österreicher drei Mal täglich zur Tasse oder zum Häferl.

Ausgaben für Kaffee steigen

In keinem anderen europäischen Land sind die Ausgaben für Kaffee derartig stark gestiegen wie hier. Auch die Auswahl an Spezialitäten erweist sich als besonders: Vierzig unterschiedliche Kompositionen findet man auf den Speise- bzw. Getränkekarten.

Dabei zeigten sich gegensätzliche Gründe für den Konsum des Heißgetränkes: vier von zehn (41 Prozent) schätzen die Wirkung als Energiespender, mehr als ein Drittel (39 Prozent) die Entspannung und mehr als ein Viertel (29 Prozent) gab als Motiv die Pause beim Kaffeetrinken an.

Europaweit bleibt Wien das Kaffeehaus-Zentrum: 815 Hauptbetriebe und 145 Filialen standen laut WKO 2017 zur Wahl; dazu kommen 750 Kaffeerestaurants, 500 Espressobars und Stehkaffeeschenken plus 200 Kaffeekonditoreien. Die Wiener Kaffeehauskultur zählt seit 2011 zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe.

Bevorzugter Ort des Konsums sind jedoch nicht die Kaffeehäuser: 61 Prozent genießen Cappuccino & Co am liebsten zu Hause, ein Fünftel aber im traditionellen Kaffeehaus. Nur zwei Prozent befürworten die To-go-Variante.