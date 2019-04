50 Jahre Spaghetti-Eis: So erfand dieser Italiener den Klassiker

Ein wenig ist es wie bei Kolumbus, der Indien suchte und Amerika fand. Der 17-jährige Dario Fontanella will am 6. April 1969 im Eissalon seines Vaters in Mannheim mit Hilfe einer Spätzlepresse eine grün-weiß-rote Italien-Flagge aus den Sorten Pistazie, Zitrone und Erdbeere gestalten. Doch aus der Presse quellen bloß bunte Eisnudeln. Das Experiment misslingt - aber das Spaghetti-Eis ist geboren.

Am 6. April wird das süße Kultgericht 50 Jahre alt. "Es war eine geniale Idee", sagt Fontanella, der in Mannheim heute zwei Eissalons betreibt. Der eiskalte Klassiker gehe mittlerweile in Deutschland tausendfach über die Theke, erzählt Fontanella. Dabei war seine Entdeckung anfangs keine Erfolgsgeschichte. Kinder begannen zu weinen, erinnert sich der heute 67-Jährige. Denn statt des Eisbechers bekamen sie scheinbar Nudeln mit Tomatensoße. So echt wirkte das Spaghetti-Eis.

Besonderes Eis

"Mein Vater war unsicher, ob man das den Kunden anbieten konnte", erzählt Fontanella. "Aber schließlich stimmte er zu." Mittlerweile ist das Spaghetti-Eis fast Standard, und Fontanella beliefert längst auch Spitzenköche wie Tristan Brandt. "Nicht der Name Fontanella entscheidet, sondern Qualität und Geschmack", sagt Brandt, der in Mannheim ein Sterne-Restaurant betreibt. "Bei Blindverkostungen merkt man, dass es ein besonderes Eis ist. Es verklebt nicht den Mund."

Aber was ist das Geheimnis von Spaghetti-Eis? Fontanella lacht. "Geheimnis? Es gibt eigentlich keins", sagt der Sohn eines italienischen Einwanderers und einer Deutschen. Einen Trick gibt es aber: Die Spätzlepresse muss schockgefroren werden, sonst kommt Matsch heraus. Der Verkaufshit besteht aus Vanilleeis, Erdbeersoße und weißen Schokostreuseln. Anfangs gab es dazu kein Schlagobers. "Einige Gäste bestellten aber Sahne, das sah nicht schön aus. Da habe ich die Sahne unter dem Eis versteckt, das macht die Portion auch größer."