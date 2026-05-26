Wie Kinder öffentlich mit Eltern brechen

Lautlos und doch unübersehbar: Als Rose Kidman Urban , die 17-jährige Tochter von Schauspielerin Nicole Kidman und Countrysänger Keith Urban , ihrem Vater Anfang Mai für einige Stunden auf Instagram entfolgte, erschienen in Windeseile die Schlagzeilen der Star-Gazetten. Selbst die Economic Times titelte: „Der eine Social-Media-Beitrag von Keith Urbans Tochter, über den heute ganz Hollywood spricht.“

Der Zeitpunkt ihres Entfolgens war dabei nicht zufällig. Vergangenen September hatten Nicole Kidman und Keith Urban nach 19 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben; im Jänner wurde ihre Scheidung offiziell. Rose und ihre jüngere Schwester Margaret sollen sich in den jüngsten Monaten dabei immer mehr von ihrem Vater entfernt haben. Medienberichten zufolge dürfte sie sich weigern, Urbans neue Freundin zu treffen. Mit dem Entfolgen nahm Rose weiter von ihrem Vater Abstand.

Während nicht nur die Frage aufkommt, wie genau Fans die Instagram-Profile von Stars studieren müssen, um eine derartige Bewegung erkennen zu können, zeigt der Umstand einen Trend: Kinder berühmter Familien tragen ihre Frustration mit den Eltern in sozialen Medien still und doch sichtbar aus.

Erst im Jänner hatte Brooklyn Beckham das Internet in Aufregung versetzt, als er seinen Eltern in Instagram-Storys vorwarf, die öffentliche Darstellung von Ereignissen zu manipulieren, seine Frau Nicola zu schikanieren und ihm Angstzustände zu bereiten. Er habe nicht vor, sich mit ihnen zu versöhnen.

Dass daraufhin eine riesige Debatte entbrannte, wunderte Psychotherapeutin Ines Gstrein nicht: „Die Eltern-Kind-Beziehung gilt immer noch als etwas Unauflösbares.“ Doch wenn es wiederholt zu massiven Grenzüberschreitungen oder Rollenumkehrungen kommt, kann ein Bruch mit den Eltern mitunter notwendig werden.