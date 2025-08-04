Staycation: So plant man den perfekten Urlaub zuhause

Keine Lust auf Packen, Zug-, Auto- oder Flugreisen und teure Hotels in der Fremde? So geht es vielen Menschen. Ob aus Desinteresse, Geld- oder Zeitmangel, mehr als die Hälfte der Österreicher (51 Prozent) pfeift in diesem Sommer auf eine Urlaubsreise, wie der Handelsverband Anfang Juli per Umfrage herausfand.

So maximiere ich die Entspannung zuhause Gerade wenn man nur wenige Tage zur Verfügung hat, macht das besonders viel Sinn, spart man sich doch die An- und Abreise. Forscher der Brown University fanden zudem heraus, dass man anfangs in ungewohnter Umgebung immer unruhiger schläft als zu Hause. Urlaub anderswo kann in Stress ausarten, zu groß ist oft die Angst, etwas zu verpassen. Was liegt also näher, als im eigenen Nest zu entspannen? Die wichtigste Voraussetzung, damit auch zu Hause Urlaubsgefühle aufkommen, ist, in den Urlaubsmodus umzuschalten. Checkt man ständig seine Arbeitsmails oder beginnt man, seine Wohnung zu putzen, fällt es schwer, den Kopf freizubekommen. Der Chef würde einen auch am Stand nicht erreichen und Wäschewaschen könnte man im Ausland ebenfalls nicht. Psychologisch gesehen ist es am besten, den Arbeitscomputer zu verräumen, damit man ihn nicht ständig im Blickfeld hat.

Planung ist der halbe Urlaub - auch zuhause Stattdessen sollte man Pläne schmieden, was man sich von seinem Urlaub erwartet. Das Meiste holt man aus seiner „Staycation“ (vom Englischen „stay“ für bleiben und „vacation“ für Urlaub) heraus, wenn man sie plant wie eine Reise, rät das Wiener Institut für Freizeit- und Tourismusforschung. Der Erholungseffekt im Urlaub entsteht, wenn man neuen Eindrücken ausgesetzt ist oder Neues lernt. Wünscht man sich, endlich in Ruhe ein gutes Buch lesen zu können? Oder reizen einen doch eher Aktivurlaub oder neue kulturelle Erfahrungen? Alles davon gibt es auch vor der eigenen Haustür.