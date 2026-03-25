Trend Autofasten: Wie aus Verzicht eine nachhaltige Bewegung werden soll

Wer Fasten nur mit Essen verbindet, greift zu kurz. Seit inzwischen bereits 22 Jahren rufen die Katholische und die Evangelische Kirche in Österreich zum Autofasten auf. Es geht darum, sich bewusst Zeit zu nehmen, Alltagswege zu Fuß zurückzulegen und auf den Geschmack zu kommen, das Auto öfter stehen zu lassen. So hilft man durch weniger Verkehr, weniger Abgase, Lärm und Staus der Umwelt und verbessert die Lebensqualität für alle. Angenehmer Nebeneffekt: Bei den aktuellen Spritpreisen entlastet es auch das Geldbörsel.

Heuer läuft erstmals auch die #1kmzufuss-Challenge auf Social Media. Damit wollen die Verantwortlichen mehr Leute erreichen und aus dem Autofasten eine nachhaltige Bewegung machen. Für die Teilnahme filmt man sich beim Gehen und erklärt, warum man mitmacht. Beim Posten nominiert man drei weitere Personen. Für jedes Video spendet das Umweltbüro der Kirche einen Euro, mit dem Bäume in einer von Österreichs Städten gepflanzt werden sollen. Das Projekt ist mit 5.000 Euro gedeckelt. Noch ist das Budget nicht ausgeschöpft, „aber wir werden die 5.000 schaffen“, ist Dominik Trenker vom Umweltbüro der Erzdiözese Wien sicher. Er sieht die Aktion als Anstoß, der die Bewegung übers Ende der Fastenzeit tragen soll. „Die Bäume werden wir pflanzen und auf Social Media sichtbar machen“, kündigt er an. „Die Aktion geht definitiv über die Fastenzeit hinaus.“

„Natürlich entsteht eine Bewegung nicht von heute auf morgen, das kann man nicht erzwingen“, aber die Aktion habe die Erwartungen der Organisatoren bereits übertroffen. Auslaufmodell Autofahrer? Dass der Verzicht aufs Auto zunehmend auch abseits der Fastenzeit zum Thema wird, zeigt die Statistik. Rund 1,8 Millionen Menschen ab 16 Jahren lenken in Österreich nie ein Auto, weitere 810.000 nur selten. Das entspricht mehr als einem Drittel der Einwohner. In Wien sind es sogar 63 Prozent, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt.