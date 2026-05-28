Warum Reality-TV boomt und was die neuen Trends sind

Es muss nicht immer Arte sein. Dieses Drama war selbst der ehrwürdigen New York Times einen langen Artikel wert. Tatort: Das „Summer House“ (in Österreich über Amazons Reality-TV-Kanal Hayu zu sehen), in dem eine Gruppe Freunde eine Bleibe in den Hamptons teilt. Die Teilnehmer Amanda Batula und West Wilson sorgten da kürzlich für einen handfesten Skandal. Es geht um nichts weniger als Verrat unter (besten) Freunden: Beim neuen Liebespaar war er zuvor mit einer anderen zusammen – nämlich ihrer besten Freundin. Ein Vertrauensbruch, der die Fans in Schock versetzte, in einer Serie, die sonst so gerne weibliche Freundschaft ausstellt – und ein Quotenhit sondergleichen.

Ob zehn Staffeln „Summer House“, „The Real Housewives“ oder „Keeping Up With The Kardashians“, Realityshows schaut man peinlich beschämt längst nicht mehr heimlich an. Sie sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, über die Emotionen und Dramen wird herzhaft diskutiert. Immer mehr Shows schießen aktuell aus dem Boden, und das hat seinen Grund: Die Streaming-Riesen haben Unscriptet Content für sich entdeckt, weil es billig zu produzieren ist, das Publikum bindet und global verwertbar ist. Die Folge: Sie investieren massiv in das Reality-Genre.

Internationale Franchises Mit „Love Is Blind“ etwa ist Netflix ein Riesenerfolg gelungen. Die Datingshow, bei der Singles erst nur in getrennten Räumen Gespräche führen (ohne sich zu sehen), und erst treffen dürfen, wenn sie sich verlobt haben, bevor sie am Traualtar über das fixe Ja oder Nein zueinander entscheiden, ist (wie auch „Too Hot to Handle“, wo Singles auf Sex verzichten müssen, um ans Preisgeld zu kommen) zum internationalen Franchise mutiert. Versionen davon gibt es in zwölf Ländern, etwa in Brasilien, Japan und Schweden. Staffel sechs war die erfolgreichste und kam auf 253 Millionen gestreamte Stunden weltweit. Die Fans diskutieren dann die neuesten Folgen eifrig auf Social Media, zusätzlich gehen Clips und Memes viral – ein zusätzlicher Bonus für die Streamer im TikTok-Zeitalter. Eine weitere Folge davon ist, dass Influencer gleich selbst zu Streaming-Stars werden – so wie YouTube-Star Mr. Beast und seine Reality-Spielshow „Beast Games“.