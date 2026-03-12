Nicole Kidman ermittelt in "Scarpetta": "Bin nicht zimperlich"

Bei Jimmy Fallon hatte Nicole Kidman die Lacher kürzlich auf ihrer Seite. Ob sie eine Autopsie durchführen könne? Klar, antwortete Kidman selbstbewusst in der Talkshow. Sie könne Organe benennen, und nicht nur das, sie auch entnehmen. „Das gehört zum Job.“ Der ist nach wie vor Schauspielerin, und den nimmt die Oscar-Preisträgerin sehr ernst. Der Grund, warum sie sich von einem Gerichtsmediziner in die Kunst der Autopsie einweisen ließ, ist ihre neue Hauptrolle: In der neuen Serie „Scarpetta“ auf Amazon Prime übernimmt sie in acht Folgen die Rolle der gleichnamigen Gerichtsmedizinerin, die mit forensischen Methoden Todesfällen auf den Grund geht und Morde aufklärt.

Das macht Kidman so überzeugend, wie man es von ihr gewohnt ist, gibt eine entschlossene wie brillante Detektivin. Die Story: Kay Scarpetta kehrt in ihre Heimat in Virginia zurück, wo sie wieder als leitende Gerichtsmedizinerin arbeitet. Bei der Arbeit an einem Mordfall gibt es Verbindungen zu ihrem ersten großen Fall, der fast 30 Jahre zurückliegt und ihre Karriere geprägt hat – und Hinweise darauf, dass derselbe Mörder von damals wieder zuschlägt.

Erzählt wird das auf zwei Zeitebenen und mit einem Cast aus hochkarätigen wie prominenten Schauspielern: Bobby Cannavale spielt Pete, mit dem Scarpetta bei ihren Ermittlungen zusammenarbeitet, und Simon Baker ist als FBI-Profiler zu sehen – was ein schöner Gag ist, wenn wir an seine frühere Rolle in „The Mentalist“ denken. Und dann ist da noch Jamie Lee Curtis als Scarpettas Schwester, die ihr mit ihrer unberechenbaren Art das Leben nicht leicht macht, und die komplizierte Beziehung zu ihr. Ein Forensik-Krimi mit menschelnder Hintergrundgeschichte also, entwickelt von einem Profi: Liz Sarnoff fungiert als Showrunnerin und hat schon bei „Lost“, „Deadwood“ oder „Barry“ bewiesen, dass sie ein gutes Händchen hat für starke Seriencharaktere. 30 Jahre und ein Happy End Alles steht und fällt aber mit der Vorlage: Patricia Cornwell hat die Bestseller-Krimi-Reihe „Scarpetta“ geschrieben, 25 Romane sind seit 1990 erschienen. Am College fragte sie sich, was mit Leichen passiere, nachdem sie am Tatort entdeckt worden sind, sie begann zu recherchieren – und darüber zu schreiben, als ihr die Figur der Scarpetta einfiel. Und sie nicht mehr losließ. „Ich bin mit einigen wahren Schrecken konfrontiert worden, habe Tausende von Autopsien gesehen, war an vielen Tatorten, hatte mit Serienmördern zu tun, habe mit ihnen im Todestrakt gesprochen“, so Cornwell. „Schreiben ist mein Weg, mit all dem umzugehen, von dem ich weiß, dass es da draußen wirklich passiert.“

Komplizierte Familienbande: Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis als Schwestern ©Connie Chornuk/Prime

Die Serien-Umsetzung dauerte dann ganz schön lange: 30 Jahre lang war das Projekt in Entwicklung und wanderte von Studio zu Studio, immer mit einer anderen Star-Schauspielerin für die Hauptrolle an Bord. Letztlich brauchte es einen letzten Schub und ein paar wichtige Anrufe, und für die sorgte Jamie Lee Curtis. Ursprünglich schlug sie andere, neuere Romane Cornwells zur Verfilmung, doch der Filmproduzent Chris McCumber beharrte auf der Scarpetta-Reihe, und zwar weil seine Gattin ein so großer Fan war – eines führte zum anderen, man sicherte sich die Rechte, und zuguterletzt stieg auch noch Liz Sarnoff ein. Die Showrunnerin war wiederum über ihre Mutter eng mit der Buchserie verbunden, ein Muss für Forensik-Fans, lange bevor es Serien wie „CSI“ gab.